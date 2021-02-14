السعودية ترفض الاعتراف بقرار واشنطن وتصنيفاتها وتؤكد الحوثيون منظمة إرهابية وكيل محافظة مأرب..يتفقد أعمال توسعة وتحسين شارع صنعاء الحيوي عيد الحب في السعودية ماذا صنع بالشابات والشباب؟ ميركل تصاب بالذهول والدهشة بعد معلومة كشفها أردوغان لها حول إنجاز تجاوزت به تركيا كل دول أوروبا الطب يكشف عن أحدث علاج لمرضى السمنة وكيف التخلص منها الحكيمي : الحوثيون في أسوأ مراحل الهزيمة العسكرية والمعنوية صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر ارتفاع ديون دولة خليجيه رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في استشهاد العقيد بندر احمد القطيبي قرار تركي مفاجئ للجميع بخصوص فلسطين يعلن تفاصيله الرئيس أردوغان نهاية مبكية هزت الخليج والمنطقة وفاة 8 أفراد من أسرة واحدة على متن سيارتهم في الصحراء شاهد الصور وكيف كانت نهايتهم
أعلنت السعودية أنها لا تزال تعتبر جماعة (الحوثيين) اليمنية تنظيما إرهابيا، على الرغم من إلغاء الولايات المتحدة قرار إدراجها على قائمة الإرهاب الخاصة بها.
وأشار مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، في حوار مع موقع "الشرق نيوز"، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اتخذت هذه الخطوة بهدف تجنب تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، على الرغم من طرح اقتراحات بديلة بشأن منح استثناءات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.
وتابع: "رغم ذلك ما زلنا نتعامل مع مليشيا الحوثي على أنها منظمة إرهابية، ونتصدى لتهديداتها بالعمل العسكري".
وأكد الدبلوماسي أن الجانب السعودي أبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن هجوم الحوثيين الأخير على مطار أبها جنوب غربي المملكة "حتى تكون الصورة واضحة، في حال ترتب على هذا الاعتداء أي إجراءات أخرى تتخذها المملكة لحماية حدودها"، مضيفا أن المجلس سيعقد في الأسبوع المقبل اجتماعا خاصا بشأن الملف اليمني.
وشدد المعلمي على أن الرياض تطلب المزيد من التفاعل بغية اتخاذ "الإجراءات الحاسمة والفورية لصد العدوان المتكرر".
، وتابع: "هناك حراك دولي متزايد ومتسارع، فالجميع يسعى للتوصل إلى حل سياسي، وتوجه لحسم الملف بمختلف الطرق والأساليب، وتقديم مسؤولي الجماعة للمحاسبة