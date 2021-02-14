السعودية ترفض الاعتراف بقرار واشنطن وتصنيفاتها وتؤكد الحوثيون منظمة إرهابية وكيل محافظة مأرب..يتفقد أعمال توسعة وتحسين شارع صنعاء الحيوي عيد الحب في السعودية ماذا صنع بالشابات والشباب؟ ميركل تصاب بالذهول والدهشة بعد معلومة كشفها أردوغان لها حول إنجاز تجاوزت به تركيا كل دول أوروبا الطب يكشف عن أحدث علاج لمرضى السمنة وكيف التخلص منها الحكيمي : الحوثيون في أسوأ مراحل الهزيمة العسكرية والمعنوية صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر ارتفاع ديون دولة خليجيه رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في استشهاد العقيد بندر احمد القطيبي قرار تركي مفاجئ للجميع بخصوص فلسطين يعلن تفاصيله الرئيس أردوغان نهاية مبكية هزت الخليج والمنطقة وفاة 8 أفراد من أسرة واحدة على متن سيارتهم في الصحراء شاهد الصور وكيف كانت نهايتهم
تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، الاحد سير أعمال التوسعة والسفلتة لشارع صنعاء من مدخل المدينة الجنوبي حتى تقاطع شارع صرواح بطول 1200 متر وعرض 37 مترا مع عمل أكتاف جانبية بعرض مترين في كل جانب ورصيف وسطي وجزر تشجير بعرض مترين حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 98 في المائة.
كما دشن خلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس المكتب الفني الدكتور علي الجبل ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس عبدالودود المذحجي ومدير عام صندوق النظافة والتحسين محمد عطية، بدء أعمال الرصف والتشجير على جانبي الشارع وفي رصيفه وجزره الوسطية التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين.
وأكد الوكيل مفتاح إلى أهمية توسعة وتحسين هذا الشارع الحيوي الذي يعد شارعا رئيسيا يربط بين مدخل المدينة الجنوبي بوسطها حتى مدخلها الشمالي، في إطار تنفيذ العديد من الشوارع والبنى التحتية للتخفيف من الازدحام المروري الشديد الذي تشهده المحافظة التي تكتظ بالسكان النازحين من مختلف محافظات الجمهورية، والذين شردتهم مليشيا الحوثي الانقلابية بأعمالها الإرهابية تجاههم وتنكيلها الوحشي بهم وأسرهم.
وجدد الدكتور مفتاح التأكيد على أن قيادة السلطة المحلية تولي معركة التنمية والبناء والإعمار نفس القدر من الاهتمام لمعركتها الوطنية والتاريخية للدفاع عن الجمهورية ومكتسبات الثورة واستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.. مشيرا إلى أن مأرب اليوم غير مأرب الأمس، وأصبحت تمثل اليمن بمختلف محافظاته ومكوناته وفئاته وأحراره الذين احتضنتهم المحافظة وجسدت طموحاتهم وأحلامهم في الكرامة والأمن والاستقرار والعطاء والريادة في الدفاع عن جمهوريتهم وشرعيتهم وهويتهم الوطنية والعربية واستعادة مؤسسات الدولة المخطوفة بيد مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية وتحرير إخواننا اليمنيين الواقعين في مناطق سيطرتها من بطشها وتنكيلها واتخاذهم دروعا بشرية ووقودا لحربها وإرهابها .