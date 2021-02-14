رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في استشهاد العقيد بندر احمد القطيبي

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب

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بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العقيد بندر احمد القطيبي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في محافظة مأرب.

واشاد رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد الوطنية والنضالية التي جسدها في مواجهة المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانيا.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العقيد بندر احمد القطيبي قائد الكتيبة الرابعة باللواء ١٤١، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في محافظة مأرب.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية واستبساله في سبيل الدفاع عن الدين والوطن والثورة والجمهورية مع رفاقه الأحرار من أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية في مختلف الجبهات القتالية وميادين التضحية والفداء ضد المليشيات الكهنوتية المدعومة من إيران.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد البطل وكافة آل القطيبي ورفاقه الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان