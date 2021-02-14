قرار تركي مفاجئ للجميع بخصوص فلسطين يعلن تفاصيله الرئيس أردوغان

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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صدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، على قرار يتضمن إقامة منطقة صناعية في فلسطين، تتضمن مصانع غذائية ومصانع للنسيج وتركيب السيارات.

وحصل اتحاد الغرف والبورصات التركية "TOBB" على تصريح لإقامة المنطقة الصناعية في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية،.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار رئيس الجمهورية حول الموضوع. ومن جانبه، أعرب وزير الاقتصاد خالد العُسَيْلي، عن شكره للرئيس أردوغان، وللحكومة والشعب التركيين "لمواقفهم السياسية والداعمة للاقتصاد الفلسطيني".

وقال العُسَيْلي، إن الدعم التركي يبلغ 10 ملايين دولار، ومخصص للبنية الداخلية للمنطقة الصناعية، مشيرا إلى خطة لجلب مصانع تركية للعمل في المنطقة نفسها.

وأشار إلى أن الاتفاق مع الأتراك يتضمن إحضار مصانع تركية للعمل في المنطقة الصناعية. وذكر أن الهدف من إحضار المصانع التركية "إنتاج منتج فلسطيني في فلسطين وتصديره للخارج، والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين السلطة الفلسطينية والعالم".

وأوضح الوزير الفلسطيني أن وجود المصانع التركية يؤثر إيجابيا على عمليات التصدير وتعديل الميزان التجاري، و"يمكن أن يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألفا غير مباشرة".

وأضاف أن مشروع المنطقة الصناعية ينفذ حاليا على مرحلتين: "الأولى تمولها ألمانيا بتكلفة نحو 24 مليون يورو، وتشمل جميع البنية التحتية الخارجية"، مرجحا الانتهاء منها منتصف العام الجاري.

وتابع أن المرحلة الثانية هي "البنية التحتية الداخلية وتمولها تركيا بحوالي 10 ملايين دولار"، متوقعا بدء العمل فيها قريبا. ويأتي المشروع ضمن أهداف تركيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ويحظى بدعم من إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تلتزم باستيراد منتجات المنطقة الصناعية وتسويقها دون ضرائب