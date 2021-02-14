نجم رياضي عربي يلفت أنظار كبار الدوري الإيطالي

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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انضم نادي روما الإيطالي إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني، بعد تألقه اللافت هذا الموسم بقميص الفريق الأندلسي.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن نادي روما يتابع باهتمام المهاجم المغربي البالغ 23 عاما بهدف الظفر بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لينضم بذلك إلى ميلان متصدر الدوري الراغب بدوره في التعاقد معه، حسب المصدر ذاته.

وكان نادي وست هام يونايتد الإنجليزي قد عبر عن رغبته الكبيرة في التعاقد مع مهاجم "أسود الأطلس"، وتقدم بعرضين لضمه خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، قبل أن يؤكد النصيري أنه يريد إنهاء الموسم الكروي مع النادي الأندلسي.

ويتألق النصيري هذا الموسم في "الليغا"، حيث يحل في المركز الثالث ضمن قائمة الهدافين برصيد 13 هدفا، ويتخلف بـ3 أهداف عن المتصدر الأوروغوياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد (16 هدفا) وبهدفين عن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة صاحب الـ15 هدفا.