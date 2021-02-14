آخر الاخبار

صندوق النقد يحذر من مخاطر ارتفاع ديون دولة خليجيه رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في استشهاد العقيد بندر احمد القطيبي قرار تركي مفاجئ للجميع بخصوص فلسطين يعلن تفاصيله الرئيس أردوغان نهاية مبكية هزت الخليج والمنطقة وفاة 8 أفراد من أسرة واحدة على متن سيارتهم في الصحراء شاهد الصور وكيف كانت نهايتهم نجم رياضي عربي يلفت أنظار كبار الدوري الإيطالي الديوان الملكي السعودي يصدر بيان نعي لأحد أفراد الأسرة الحاكمة الريال اليمني يواصل انهياره مقابل العملات الأجنبية مباحثات يمنية سعودية بالرياض اشتبكات مسلحة بعدن موقف سعودي ثابت لا يرضي الانقلابيين والانفصاليين معا

الديوان الملكي السعودي يصدر بيان نعي لأحد أفراد الأسرة الحاكمة

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 354

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، اليوم الأحد، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي آل سعود.

وأضاف البيان أنه "سيصلى عليها اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ، في مكة المكرمة". ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

إقراء أيضاً
قرار تركي مفاجئ للجميع بخصوص فلسطين يعلن تفاصيله الرئيس أردوغان
قال انه يشعر بالخزي والعار.. موظف في الرئاسة الأمريكية يقدم استقالته بعد فضيحة لا
ماذا قال بايدن عن تبرئة ترمب؟
السعودية تعلن تأجيل رفع قيود السفروالفعاليات الترفية واستمرار غلق المنافذ إلى هذ
مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر رسمياً الحكم النهائي بشأن ترامب
لماذا تحركت الدبابات والمدرعات القطرية مصحوبة بالجنود نحو السعودية وما قصة الغزو
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس