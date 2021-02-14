الديوان الملكي السعودي يصدر بيان نعي لأحد أفراد الأسرة الحاكمة

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، اليوم الأحد، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي آل سعود.

وأضاف البيان أنه "سيصلى عليها اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ، في مكة المكرمة". ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.