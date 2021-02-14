الريال اليمني يواصل انهياره مقابل العملات الأجنبية

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سجل الريال اليمني، اليوم الأحد 14 فبراير/شباط، تراجعا ملحوظا امام العملات الاجنبية في مدينة عدن (جنوب اليمن)، بينما استمر بالاستقرار في صنعاء (وسط البلاد).
ووصل سعر بيع الدولار الأمريكي في عدن، إلى قرابة 880 ريالًا يمنيًا، بينما صعد سعر شراء الدولار إلى 867 ريالًا، كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى 230 ريالًا يمنيًا للبيع، و 229 ريالًا للشراء.
وفي صنعاء، استقر سعر بيع الدولار الأمريكي عند 596 ريالًا يمنيًا، وبقيّ سعر للشراء عند 594 ريالًا، كما حافظ الريال السعودي على سعر 157,5 ريالًا للبيع، و 157 ريالًا للشراء.
وانعكست ارتفاعات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، على أسعار المواد الغذائية، التي بلغت مستويات غير مسبوقة؛ مما فاقم الأزمة المعيشية والإنسانية التي تعيشها البلاد.
يأتي ذلك وسط تحذيرات من انهيار وشيك للاقتصاد اليمني، في ظل استمرار تدهور أسعار صرف للعملة المحلية اما العملات الأجنبية، بسبب عدم تفعيل أدوات البنك المركزي في عدن، وعدم قيامه بدوره، كذلك عدم تقديم دعم خارجي يساهم في تغطية الحاجة للعملة الصعبة من قبل التجار اليمنيين.