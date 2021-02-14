مباحثات يمنية سعودية بالرياض

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 664

بحث وزير الخارجية اليمني، احمد عوض بن مبارك، الأحد 14 فبراير/شباط، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان ال سعود، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.



جاء ذلك لقاء جمعهما في الرياض بحضور سفير اليمن لدى المملكة الدكتور شايع محسن وسفير المملكة باليمن محمد ال جابر، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وعبر بن مبارك عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لجهود ومواقف قيادة المملكة الداعمة لليمن في مواجهة المليشيات الحوثية ومشروع إيران التخريبي في اليمن والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها.



واستعرض اللقاء آخر المستجدات على الساحة الوطنية، بما في ذلك حادثة استهداف الحكومة عند وصولها إلى مطار عدن الدولي، في عملية إرهابية كانت تهدف إلى وأد مشروع السلام.



ولفت وزير الخارجية إلى نتائج التحقيقات أثبتت تورط مليشيا الحوثي الارهابية في جريمة القصف، الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى المدنيين.



كما أعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار استهدف المليشيات الحوثية للمناطق والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة المسيرة، مؤكداً وقوف اليمن حكومة وشعبا مع المملكة، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وسلامة مواطنيها.



وأشار بن مبارك إلى التطورات السياسية في أعقاب اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومستجدات عملية السلام التي يقودها المبعوث الأممي.



ولفت إلى الممارسات الإجرامية لمليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، وخدمتها للأجندة الخارجية المشبوهة الساعية إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، ورفضها لكل المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام وفق المرجعيات المتفق عليها، ونقضها لجميع الاتفاقيات التي وقعت عليها بما فيها اتفاق ستوكهولم.



من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي على موقف المملكة الثابت في دعم الحكومة اليمنية وحرص السعودية على أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، ووقوف المملكة قيادة وشعباً إلى جانب الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة ومساندتها المستمرة للحكومة الشرعية للوصول إلى السلام الشامل المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها.