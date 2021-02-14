اشتبكات مسلحة بعدن

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سقط عدد من الجرحى، الأحد 14 فبراير/شباط، في اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية ومسلحين في مديرية دار سعد شمالي محافظة عدن جنوبي اليمن.
وقال مصادر محلية، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة بئر فضل بين قوات أمنية ومسلحين يتبعون قيادات في التشكيلات التابعة للانتقالي المدعوم إماراتيا، إثر نزاع على أراضي في المنطقة".
وأضافت، أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى إحراق أطقم عسكرية.
من جانبها قالت إدارة الطوارئ في شرطة عدن في بيان لها، إن مسلحين خارجين عن النظام والقانون هاجموا قوات الأمن في بلوك 3 بهدف السيطرة على أراضي المواطنين، وصرفها بعقود وهمية لأسر الشهداء التي يتخذ منهم مطية لتنفيذ مخططات البسط على أراضي المواطنين والدولة معا.
وأشارت إلى أن المسلحين يتعبون رئيس جمعية الشهداء (غير مصرح لها)، مشيرة إلى أنه تم التصدي للمهاجمين وإحراق طقم لهم وطردهم إلى خارج منطقة بئر فضل.