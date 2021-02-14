اتهام صريح من التحالف العربي للحرس الإيراني وجنرالات سلبت قرار المليشيات

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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وجه التحالف العربي بقيادة السعودية اتهاما مباشرا للحرس الثوري الإيراني، بالوقوف خلف ،تصعيد مليشيات الحوثي، هجماتها من اليمن باتجاه المملكة.

وعلق متحدث التحالف العميد تركي المالكي، حول تكرار محاولات الميليشيات الحوثية استهداف مناطق في السعودية، قائلا :أن تلك الميليشيات تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح في مقابلة مع تلفزيون العربية -تابعها محرر مأرب برس-عصر اليوم الأحد، أن" تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران" في اتهام صريح لايران.

ومساء اليوم اعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في خميس مشيط، فيما زعم الحوثيون انهم استهدفوا بها مطار أبها وحققوا اصابات دقيقة.

ومنذ الاربعاء الماضي شن الحوثيون عدة هجمات بالطائرات المسيرة على مطار ابها، واعلن التحالف في مرتين اعتراضها وتدميرها.