موقف سعودي ثابت لا يرضي الانقلابيين والانفصاليين معا اتهام صريح من التحالف العربي للحرس الإيراني وجنرالات سلبت قرار المليشيات عاجل.. هجوم حوثي جديد يطال السعودية ورواية مختلفة للتحالف المقدشي يعود الى مأرب ويعلن نجاج زيارة قام بها الى السعودية قال انه يشعر بالخزي والعار.. موظف في الرئاسة الأمريكية يقدم استقالته بعد فضيحة لاحقته سفير تركي جديد في اليمن.. من هو؟ ماذا قال بايدن عن تبرئة ترمب؟ حرقان العين لأكثر من 3 أيام يعني من خطير ويستدعي الدكتور ضاع صغيراً في طريق عودة من المدرسة...شاب عربي يعود إلى أهلة بعد 20 عام من الغياب.. ليستر سيتي يقضي على ليفربول بثلاثية في 7 دقائق
وجه التحالف العربي بقيادة السعودية اتهاما مباشرا للحرس الثوري الإيراني، بالوقوف خلف ،تصعيد مليشيات الحوثي، هجماتها من اليمن باتجاه المملكة.
وعلق متحدث التحالف العميد تركي المالكي، حول تكرار محاولات الميليشيات الحوثية استهداف مناطق في السعودية، قائلا :أن تلك الميليشيات تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح في مقابلة مع تلفزيون العربية -تابعها محرر مأرب برس-عصر اليوم الأحد، أن" تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران" في اتهام صريح لايران.
ومساء اليوم اعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في خميس مشيط، فيما زعم الحوثيون انهم استهدفوا بها مطار أبها وحققوا اصابات دقيقة.
ومنذ الاربعاء الماضي شن الحوثيون عدة هجمات بالطائرات المسيرة على مطار ابها، واعلن التحالف في مرتين اعتراضها وتدميرها.