عاجل.. هجوم حوثي جديد يطال السعودية ورواية مختلفة للتحالف

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلن الحوثيون اليوم الاحد، استهداف مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين، في هجوم هو الثالث خلال ايام قليلة.

واعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع استهداف مطار أبها جنوبي السعودية بطائرات مسيرة.

وذكر سريع أن«سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة»حد قوله.

واضاف: «ننبه مجددا جميع المواطنين الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية».

أما التحالف فأعلن اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وقال أن "ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين في محاولاتها الإرهابية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخخة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وصعد الحوثيون هجماتهم ضد السعودية، حيث اعلنوا استهداف مطار ابها الاربعاء الماضي وامس السبت واليوم الأحد .