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المقدشي يعود الى مأرب ويعلن نجاج زيارة قام بها الى السعودية

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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وصل وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، السبت، إلى مطار سيئون الدولي ثم الى محافظة مأرب، قادماً من المملكة العربية السعودية.

وقال الوزير المقدشي، في تغريدة على حسابه بتويتر: عدنا اليوم بعد أن قمنا بزيارات عمل وأجرينا سلسلة لقاءات مع القيادة العليا واجتماعات تشاورية مع الأشقاء بالسعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية، تكلّلت جميعها بالنجاح، دون تفاصيل أكثر.

وتأتي عودة الوزير المقدشي إلى مأرب (مقر وزارة الدفاع) مع اشتداد المعارك فيها، بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي، التي وصلت إلى يومها الثامن على التوالي، رغم الدعوات الأممية والدولية إلى وقف التصعيد.

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