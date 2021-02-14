قال انه يشعر بالخزي والعار.. موظف في الرئاسة الأمريكية يقدم استقالته بعد فضيحة لاحقته

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلم بأنني لا يمكن أن أمحو ما فعلت، أشعر بالخزي والعار" بتلك الكلمات علق تيلر جوزف داكلو، أو تي جي داكلو، (32 عاماً)، الذي كان من أعضاء فريق حملة بايدن بالبيت الأبيض وأصبح أحد مساعدي جين ساكي المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الأحد على الفضيحة التي لاحقته خلال اليومين الماضيين.

وتم ايقاف داكلو عن العمل، الجمعة، لمدة أسبوع بعد تهديده صحافية وإدلائه بتصريحات تنم عن تمييز جنسي خلال محادثة هاتفية.

ولاحقا قدم داكلو استقالته قائلا: ما حصل كان رهيبا فعلا، أشعر بالندم والاشمئزاز والإحراج فعلا من تصرفاتي، لا يجب على الإطلاق أن توجه مثل تلك الكلمات إلى أي امرأة في العالم لا سيما أثناء قيامها بواجبها"، في إشارة إلى تهديده للصحافية تارا بالميري التي تعمل في موقع بوليتيكو، بتدميرها في حال أثارت مسألة علاقته العاطفية بصحافية أخرى تدعى أليكسي ماكاموند من موقع "أكسيوس".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنه تم قبول استقالة نائبها تي جي داكلو الذي سبق وأوقف بسبب سلوكه تجاه مراسلة صحيفة بوليتيكو وتهديده لها.

واشارت ساكي، إن إدارة بايدن ملتزمة بالمعايير التي حددها الرئيس في معاملة الآخرين باحترام.

داكلو أعرب عن أسفه الشديد لإحراجه زملاء معه في البيت الأبيض، والرئيس الأميركي جو بايدن. وتابع قائلا: "أعلن أن ما حصل كان مروعا، وأنني لا أستطيع التراجع عما فعلت، لكنني سأتعلم مما حصل، لأتصرف بشكل أفضل"، مضيفا أن تصرفه هذا لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن حقيقة شخصيته.

أتى ذلك، بعد أن ذكرت النشرة الإخبارية "بوليتيكو بلايبوك" التي تُغطي الأنباء والشائعات السياسية في واشنطن وتكتب فيها بالميري، هذا الأسبوع أنّ الصحافية ماكاموند أعلنت في نوفمبر أنها على علاقة بداكلو.

ويوم وصوله إلى البيت الأبيض، حذّر بايدن فريقه علناً من أنّه لن يتسامح مع أي تجاوز، قائلاً حينذاك: "أنا لا أمزح عندما أقول هذا: إذا كنت تعمل معي وسمعت أنّك تعامل زميلاً بقلّة احترام أو بازدراء، فسأطردك على الفور".