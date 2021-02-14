حرقان العين لأكثر من 3 أيام يعني من خطير ويستدعي الدكتور ضاع صغيراً في طريق عودة من المدرسة...شاب عربي يعود إلى أهلة بعد 20 عام من الغياب.. ليستر سيتي يقضي على ليفربول بثلاثية في 7 دقائق السعودية تعلن تأجيل رفع قيود السفروالفعاليات الترفية واستمرار غلق المنافذ إلى هذا الموعد شاهد...قصف صاروخي للمليشيات الحوثية يدمر مسجداً في الحوك حرائق ضخمة تلتهم أسواق السوداء في صنعاء وسط استنكار وسخط شعبي من صمت المليشيات الحوثية في تطورات خطيرة ..بعثة الأمم المتحدة بالحديدة رهينة المليشيات الحوثية وصمت دولي مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر رسمياً الحكم النهائي بشأن ترامب رسالة عاجلة من السعودية لمجلس الأمن الدولي بشأن المليشيات الحوثية قد تغير من مسار المعارك والحرب في اليمن تفاصيل تدمير مسيرة فوق المملكة ولمعارك الضارية في مأرب للأسبوع الثاني على التوالي
قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون: إن حرقان العين له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير ويستدعي استشارة الطبيب.
وأوضحت الرابطة أن حرقان العين غالباً ما يرجع إلى إجهاد العين بسبب الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لمدة طويلة مثلاً، أو دخول شيء غريب في العين مثل كمية من الشامبو أثناء الاستحمام أو ماء حمام السباحة المحتوي على كلور.
كما قد يرجع جفاف العين بسبب ارتداء العدسات اللاصقة مثلاً، أو الحساسية تجاه حبوب اللقاح أو الغبار المنزلي أو شعر الحيوانات، أو تعاطي أدوية معينة مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع، أو المسكنات