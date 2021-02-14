ضاع صغيراً في طريق عودة من المدرسة...شاب عربي يعود إلى أهلة بعد 20 عام من الغياب.. ليستر سيتي يقضي على ليفربول بثلاثية في 7 دقائق السعودية تعلن تأجيل رفع قيود السفروالفعاليات الترفية واستمرار غلق المنافذ إلى هذا الموعد شاهد...قصف صاروخي للمليشيات الحوثية يدمر مسجداً في الحوك حرائق ضخمة تلتهم أسواق السوداء في صنعاء وسط استنكار وسخط شعبي من صمت المليشيات الحوثية في تطورات خطيرة ..بعثة الأمم المتحدة بالحديدة رهينة المليشيات الحوثية وصمت دولي مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر رسمياً الحكم النهائي بشأن ترامب رسالة عاجلة من السعودية لمجلس الأمن الدولي بشأن المليشيات الحوثية قد تغير من مسار المعارك والحرب في اليمن تفاصيل تدمير مسيرة فوق المملكة ولمعارك الضارية في مأرب للأسبوع الثاني على التوالي عرض حوثي جديد لـ السعودية بشأن وقف الهجمات بالمسيرات
انهار ليفربول في 7 دقائق، ليسقط أمام مضيفه ليستر سيتي 1-3 مساء السبت، في افتتاح الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل محمد صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 67 من عمر المباراة.
فيما قلب ليستر سيتي النتيجة في 7 دقائق عن طريق جيمس ماديسون وجايمي فاردي وهارفي بارنز في الدقائق 78، 81 و85.
وبهذا الفوز احتل ليستر سيتي للمركز الثاني مؤقتا برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد.
فيما توقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع، متكبدا الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.
ولأول مرة يخسر ليفربول 3 مباريات متتالية في البريميرليغ منذ نوفمبر 2014 وكانت تحت قيادة براندن رودغرز مدرب ليستر الحالي