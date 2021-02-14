ليستر سيتي يقضي على ليفربول بثلاثية في 7 دقائق

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 126

انهار ليفربول في 7 دقائق، ليسقط أمام مضيفه ليستر سيتي 1-3 مساء السبت، في افتتاح الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

فيما قلب ليستر سيتي النتيجة في 7 دقائق عن طريق جيمس ماديسون وجايمي فاردي وهارفي بارنز في الدقائق 78، 81 و85.

وبهذا الفوز احتل ليستر سيتي للمركز الثاني مؤقتا برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع، متكبدا الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ولأول مرة يخسر ليفربول 3 مباريات متتالية في البريميرليغ منذ نوفمبر 2014 وكانت تحت قيادة براندن رودغرز مدرب ليستر الحالي