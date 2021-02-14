آخر الاخبار

ضاع صغيراً في طريق عودة من المدرسة...شاب عربي يعود إلى أهلة بعد 20 عام من الغياب.. ليستر سيتي يقضي على ليفربول بثلاثية في 7 دقائق السعودية تعلن تأجيل رفع قيود السفروالفعاليات الترفية واستمرار غلق المنافذ إلى هذا الموعد شاهد...قصف صاروخي للمليشيات الحوثية يدمر مسجداً في الحوك حرائق ضخمة تلتهم أسواق السوداء في صنعاء وسط استنكار وسخط شعبي من صمت المليشيات الحوثية في تطورات خطيرة ..بعثة الأمم المتحدة بالحديدة رهينة المليشيات الحوثية وصمت دولي مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر رسمياً الحكم النهائي بشأن ترامب رسالة عاجلة من السعودية لمجلس الأمن الدولي بشأن المليشيات الحوثية قد تغير من مسار المعارك والحرب في اليمن تفاصيل تدمير مسيرة فوق المملكة ولمعارك الضارية في مأرب للأسبوع الثاني على التوالي عرض حوثي جديد لـ السعودية بشأن وقف الهجمات بالمسيرات

ليستر سيتي يقضي على ليفربول بثلاثية في 7 دقائق

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 126

 

انهار ليفربول في 7 دقائق، ليسقط أمام مضيفه ليستر سيتي 1-3 مساء السبت، في افتتاح الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

فيما قلب ليستر سيتي النتيجة في 7 دقائق عن طريق جيمس ماديسون وجايمي فاردي وهارفي بارنز في الدقائق 78، 81 و85.

 وبهذا الفوز احتل ليستر سيتي للمركز الثاني مؤقتا برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع، متكبدا الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ولأول مرة يخسر ليفربول 3 مباريات متتالية في البريميرليغ منذ نوفمبر 2014 وكانت تحت قيادة براندن رودغرز مدرب ليستر الحالي

إقراء أيضاً
رونالدو أول شخص يتربع على عرش مو اقع التواصل و يتحطم الرقم القياسي في عدد المتاب
ناد إسرائيلي يتراجع عن بيع 50% من أسهمه لشيخ إماراتي ..
بايرن ميونخ يشارك برشلونة في تحقيق انجاز تاريخي غير مسبوق
تصريح ضد الجنس الناعم يطيح برئيس أولمبياد طوكيو 2020
إصابة نجم بايرن ميونخ بفيروس كورونا واستبعاده من نهائي كأس العالم للأندية
تركي آل الشيخ يحسم الجدل حول عودتة إلى الاستثمار الرياضي في مصر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس