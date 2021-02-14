السعودية تعلن تأجيل رفع قيود السفروالفعاليات الترفية واستمرار غلق المنافذ إلى هذا الموعد

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 128

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم الأحد، تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة 20 يوما إضافيا للتجمعات البشرية وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

وصرَّحَ مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 14 فبراير/شباط الجاري ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الداخلية السعودية فقد تقرر ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا.

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية بدءاً من الساعة 10 من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد.

كما تقرر إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.

كما تقرر تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

ونوَّه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة. ...