عرض حوثي جديد لـ السعودية بشأن وقف الهجمات بالمسيرات

السبت 13 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عرض قيادي حوثي بارز مساء اليوم السبت، صفقة للتهدئة مع السعودية.

وعرض القيادي في مليشيات الحوثي محمد علي الحوثي وقف الهجمات بالمسيرات على الأهداف السعودية مقابل وقف الغارات الجوية للتحالف.

وقال الحوثي في تغريدة اليوم السبت عبر حسابه بتويتر: ".. إيقاف القصف مقابل القصف فنحن حاضرون إن وجدت الجدية كنقطة أولى نوقف الطيران المسير والصواريخ بإيقاف من اسمها دول العدوان قصفها بالطيران على المحافظات والجبهات".

وتكثف مليشيات الحوثي في الآونة الأخيرة استهدافها للاراضي والمدن السعودية عقب ازالتها من قائمة المنظمات الارهابية من قبل واشنطن كان آخرها ظهر اليوم السبت، حيث أعلنوا قصف "أهداف حساسة" في مطار أبها جنوبي السعودية.