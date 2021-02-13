الفريق «الأحمر»يُشيد بالإنتصارات الكبيرة للجيش والقبائل بـ «الجوف»واللواء «العكيمي»يضعه في صورة آخر المستجدات

السبت 13 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 841

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً اليوم السبت بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، للاطلاع على المستجدات الميدانية والبطولات التي يسطرها الأبطال في ميادين العزة والشرف.

وأشاد نائب الرئيس، بالملاحم الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المساندة والقبائل الحرة الأبية، وانتصاراتهم الكبيرة في وجه اعتداءات الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، معبراً عن تقديره للدعم الأخوي الصادق للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد نائب الرئيس، تقدير القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لهذه البطولات الخالدة في مواجهة ميليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية إزاء تصعيدها الأخير واعتداءاتها على أبطال الجيش وإطلاقها للصواريخ الباليستية والطيران المسير في المدن اليمنية وباتجاه الأشقاء في المملكة.

واستعرض محافظ المحافظة، الأوضاع الميدانية والهزائم التي تتلقاها الميليشيا على أيدي الأبطال من أبناء الجيش والمقاومة وقوات التحالف، منوهاً إلى المعنوية القتالية العالية والاستبسال والصمود للمرابطين في مواقع الشرف والبطولة بمختلف الجبهات.