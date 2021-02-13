اعتداء على سفير عربي وزوجته في دولة أجنبية

السبت 13 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 508

أفادت مصادر إعلامية في بوركينا فاسو أن سفير المملكة المغربية في واغادوغو، يوسف السلاوي، تعرض لاعتداء ليلة الخميس/ الجمعة، من طرف مهاجم كان على متن دراجة نارية.

وأضافت أن رجلا يبلغ من العمر 36 عاما قُتل رميا بالرصاص في واغادوغو بعد الاعتداء على سفير المغرب وعلى زوجته.

والمعتدي، بحسب المصادر نفسها، محترف سرقة، وسبق له أن هاجم موظفين في منظمات دولية.

وذكرت وسائل إعلام بوركيانبية، منها وكالة الأنباء المحلية، أن الدبلوماسي المغربي الذي أصيب في رأسه، نُقل الى المستشفى دون أن تشكل الإصابة خطرا على حياته، في حين أصيبت زوجته في قدمها برصاصتين، وهو الخبر الذي أوردته، أيضاً،، مواقع إخبارية مغربية، فيما لم تشر مصادر رسمية مغربية إلى الواقعة لحد الآن (11 ليلا بالتوقيت المحلي).

ويشغل يوسف السلاوي منصب سفير للمغرب في بوركينا فاسو منذ أيلول/ سبتمبر 2019.

وتخرج السفير من المدرسة الوطنية للإدارة، تخصص التدبير الاستراتيجي والتنظيم الإداري للمنظمات عام 2008. والتحق بوزارة الخارجية المغربية، حيث شغل منصب رئيس قسم غرب وشرق أفريقيا، كما عمل مستشاراً أول في سفارة المملكة المغربية في إيرلندا، وسكرتيرا أول في السفارة في أنغولا وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية.