محرقة للحوثيين بصرواح

السبت 13 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بين قتيل وجريح، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال المعارك التي شهدتها جبهات القتال بمديرية صرواح غربي محافظة مارب، خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة تعاملوا مع مجاميع حوثية حاولت شن هجمات على مواقع عسكرية بصرواح، وأوقعوا غالبية العناصر المعادية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات ومواقع متفرقة للمليشيا ودمّرت أطقم وعربات كانت في طريقها إلى جبهات صرواح.

وللأسبوع الثاني على التوالي يخوض الأبطال معارك متواصلة ضد المليشيا الحوثية، في جبهات صرواح، كسروا خلالها كافة الهجمات الانتحارية التي حشدت لها العشرات من المغرر بهم، وكبّدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.