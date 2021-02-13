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سعر صرف الدولار والريال السعودي في تعاملات بداية الإسبوع

السبت 13 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 879

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في تعاملات أول الإسبوع..

-في صنعاء 

 شراء الدولار 593

بيع الدولار 596

شراء السعودي 157.20

بيع السعودي 157.50

 -في عدن

 شراء الدولار 859

بيع الدولار 863

شراء السعودي 226.50

بيع السعودي 228

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