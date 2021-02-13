سعر صرف الدولار والريال السعودي في تعاملات بداية الإسبوع

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في تعاملات أول الإسبوع..
-في صنعاء
شراء الدولار 593
بيع الدولار 596
شراء السعودي 157.20
بيع السعودي 157.50
-في عدن
شراء الدولار 859
بيع الدولار 863
شراء السعودي 226.50
بيع السعودي 228