ما المفاجآت التي قد تحدث في اليوم الأخير لمحاكمة ترمب؟

السبت 13 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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من المتوقع أن ينهي مجلس الشيوخ الساعات الأخيرة من إجراءات المساءلة يوم السبت بعد محاكمة سريعة بشكل استثنائي، وإذا اختتمت في وقت لاحق من اليوم ، فستكون قد استمرت خمسة أيام فقط.

وبعد أن عرض مديرو المساءلة في مجلس النواب الديمقراطي قضيتهم في وقت سابق من الأسبوع ، أنهى المحامون الذين يمثلون الرئيس السابق دونالد ترمب عرضهم التقديمي يوم الجمعة استمر أكثر من ثلاث ساعات بقليل مستخدمين أقل من ربع الساعات الـ 16 المتاحة لهم.

وقدم الفريق القانوني لترمب دفاعًا سريعًا ، متطلعًا إلى رفض القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق أثناء تكرار سلسلة من الشكاوى التي قدمها ترمب دفاعا عن نفسه وغالبًا حول خصومه الديمقراطيين ووسائل الإعلام، والتي كان العديد منها مضللاً أو خاطئًا. ثم أجاب الادعاء والدفاع عن 28 سؤالاً من أعضاء مجلس الشيوخ.

ومع اكتمال الجزء الأكبر من المحاكمة سيكون أمام مديري مجلس النواب ومحامي ترمب ما يصل إلى ساعتين لتقديم مرافعاتهم الختامية يوم السبت.

ويمكن أن يتحرك أعضاء مجلس الشيوخ لإجراء التصويت حول إدانة الرئيس السابق بعد ذلك مباشرة تقريبًا، على الرغم من أن بعض المفاجآت الإجرائية لا تزال ممكنة.

حيث لا يزال هناك احتمال أن يطلب مديرو مجلس النواب إجراء مناقشة والتصويت لاستدعاء الشهود قبل بدء المرافعات الختامية ووفقا لنيويورك تايمز هو احتمال مستبعد حتى الآن.

وتجري المحاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترمب مذنبًا بتحريض حشد من مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، وخرقوا الإجراءات الأمنية بشكل عنيف ودفعوا المشرعين للاختباء أثناء اجتماعهم للتصديق على فوز الرئيس بايدن.

وصوت مجلس النواب بواقع 232 صوتًا مقابل 197 للموافقة على مادة واحدة من إجراءات العزل ، متهمًا السيد ترمب بـ "التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة" في مسعى لإلغاء نتائج الانتخابات. وانضم عشرة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لعزله.

ولإدانة ترمب ،سيحتاج مجلس الشيوخ إلى موافقة أغلبية الثلثين. وهذا يعني أن ما لا يقل عن 17 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيضطرون إلى التصويت مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للإدانة. ويبدو أن الإدانة غير مرجحة.

وفي الشهر الماضي، وقف خمسة جمهوريين فقط في مجلس الشيوخ إلى جانب الديمقراطيين في صد محاولة الجمهوريين لرفض الاتهامات والمحاكمة لأن ترمب لم يعد في منصبه.

وقال 27 من أعضاء مجلس الشيوخ فقط إنهم مترددون بشأن إدانة ترمب. وإذا أدان مجلس الشيوخ ترمب ، وأدانه بتهمة "التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة"، يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ التصويت على ما إذا كانوا سيمنعونه من تولي منصب في المستقبل.

وسيتطلب هذا التصويت أغلبية بسيطة فقط، وإذا كان الأمر يتعلق بالحزب، فإن الديمقراطيين سيفوزون مع صوت نائب الرئيس كامالا هاريس فاصل الأصوات.

وإذا لم يدن مجلس الشيوخ ترمب، فقد يكون الرئيس السابق مؤهلاً للترشح لمنصب عام مرة أخرى. وتظهر استطلاعات الرأي العام أنه لا يزال إلى حد بعيد الشخصية الوطنية الأكثر شعبية في الحزب الجمهوري.

ويوم الجمعة سخر محامو السيد ترمب مرارًا وتكرارًا من قضية الديمقراطيين ووصفوها بأنها "محاكمة سريعة" ، وانتقدوا المشرعين لعدم إجراء تحقيق أكثر اكتمالاً فيما حدث في 6 يناير وأفعال ترمب في اللحظات التي سبقت وأثناء أعمال الشغب.

وقال المدعون العامون في مجلس النواب إن قضيتهم بُنيت على أدلة كانت بأغلبية ساحقة علنية، لكن لا يزال لديهم الفرصة لإضافة شهادات تحت القسم من المسؤولين الذين يمكنهم تقديم وجهات نظر جديدة. ودعوا هذا الشهر ترمب للإدلاء بشهادته تحت القسم في المحاكمة، لكن محاميه رفضوا الطلب.

وبعد المرافعات الختامية، هناك أيضًا احتمال أن أعضاء مجلس الشيوخ ، الذين أمضوا الأسبوع في الاستماع إلى العروض، ستتاح لهم فرصة التحدث لأول مرة قبل الإدلاء بأصواتهم.

وفي محاكمة عزل ترمب العام الماضي، تناوب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في شرح مواقفهم قبل إجراء التصويت النهائي، على الرغم من أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان سيتم إحياء هذه الممارسة هذه المرة، أو أي من الأعضاء سيتحدث.