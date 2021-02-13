على وقع هجمات الحوثيين.. الدفاع الأمريكية تحدد مستقبل العلاقة مع السعودية عسكريا وتلتزم لها

السبت 13 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن "السعودية حليف أساسي لنا ونحن ملتزمون بتزويدها بالوسائل الدفاعية".

واكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي، وهي شريكة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، وفق قناة "العربية".

وكان المتحدث الأمريكي يتحدث في سياق رده حول الهجمات الحوثية على المدنيين السعوديين وزيادة الدعم الأميركي للسعودية.

وأضاف كيربي "في ظل التهديد المشترك الذي نواجهه فإن وزارة الدفاع الأميركية ستتابع العمل مع الشركاء وتوزع الأعباء في المنطقة".

قال "نحن ملتزمون بمساعدة المملكة العربية السعودية في حماية أراضيها بوجه الخطر المتصاعد الذي لا يصدّق".

وتابع "لا تغيير في سياستنا بهذا المعنى، لكنني لن أتحدث عن إرسال المزيد من القوات والعتاد إلى هناك".

واعتبر كيربي أن الحدود السعودية تتعرض للتهديد، وأن سياسة الولايات المتحدة لم تتغيّر وأن الولايات المتحدة تراجع دائما قدراتها مقابل التحديات حول العالم وتعدّل وفق ما هو ضروري، ونحن لا نتحدث عن القدرات ومراجعتها، لكننا نتحدث دائما إلى المملكة العربية السعودية بشأنها.

واليوم السبت هاجم الحوثيون مطار أبها الدولي جنوب غرب السعودية، مجددا، بعد أقل من 72 ساعة على هجوم مماثل استهدف المطار.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: قد أكد على أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يهاجم الحوثيون السعودية.