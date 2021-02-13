عاجل: الحوثيون يعلنون استهداف «مطار أبها» مجددا وإصابة «هدفًا هامًا»

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أعلن التحالف العربي اليوم السبت تدمير طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف مطار 'أبها' الدولي، جنوب غربي السعودية.
وأضاف التحالف، في بيان، تمكن قواته من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون لم تحدد نقطة انطلاقها، حاولت استهداف مطار 'أبها' الدولي.
وأشار البيان. إلى أن المحاولات الإرهابية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين.
وكانت وسائل إعلام سعودية، قالت ظهر السبت، انه تم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها،فيما اعلن الحوثيون استهداف مطار ابها واصابة هدفا هاما .
وقال متحدث الحوثيين العسكري ،قبل قليل،ان سلاح الجو المسير هاجم هدفًا هامًا بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 محققا إصابة دقيقة.،دون مزيد من التفاصيل.
ووفقا للمتحدث الحوثي، تمت العملية في مطار أبها الدولي ظهر اليوم السبت، وقال انها «تأتي رداً على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا»حد تعبيره.
وبالتزامن مع تراجع واشنطن عن قرار تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية، زادت وتيرة الهجمات الحوثية باتجاه السعودية.
وقبل يومين (الاربعاء) استهدف الحوثيون مطار ابها، وتسبب هجوم بطائرة مسيرة تناثرت في ارضية المطار في الحاق الضرر بطائرة مدنية نشب حريق فيها قبل ان يتم السيطرة عليه،بحسب بيان سابق للتحالف.