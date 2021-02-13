تفاصيل معارك المخدرة وصرواح بعدهجوم معاكس للجيش الوطني وعشرات القتلى للمليشيات بينهم قيادات بارزة

السبت 13 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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لقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، مصرعهم في جبهات المخدرة والكسارة وهيلان وصرواح، غرب محافظة مأرب، بنيران الجيش الوطني.

وقال الجيش الوطني، في بيان إن قواته شنت هجوماً معاكساً واسعاً رداً على هجوم الميليشيا الحوثية في جبهات هيلان والمخدرة وصرواح.

وتمكنت قوات الجيش الوطني خلال الهجوم - المستمر حتى لحظة كتابة الخبر - من إحراز تقدم ميداني، وسط تراجع مستمر للميليشيات التي يلوذ عناصرها بالفرار، وفق البيان.

وأسفرت المواجهات عن مصرع عدد كبير من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم قيادات ميدانية منهم المدعو أبو صلاح الحمزي، وقيادي ميداني بارز يدعى النهمي الأمير الشريف.

كما كشفت قوات الجيش الوطني، عن مصرع أكثر من 60 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات، في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأكد الجيش الوطني أن قواته، مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، كسرت خلال الساعات الماضية عدّة هجمات متتالية شنتها ميليشيا الحوثي باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة غرب مارب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة ، عن مصدر عسكري قوله إن ميليشيا الحوثي شنّت هجمات انتحارية متتالية في محاولة منها للسيطرة على مواقع عسكرية في جبهة الكسارة، إلا أنه تم التصدي لها وإفشال جميع الهجمات.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 60 عنصراً حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيات في ذات الجبهة، وتمكنت الغارات من تدميرها ومن ضمنها عربة ودبابة و3 أطقم قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

ولفت المصدر إلى أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة على امتداد مناطق الاشتباك في الجبهة، البعض منها من معارك الأيام الماضية