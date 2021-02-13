الزخم الدولي لإنها الحرب في اليمن يصطدم بتصعيد خطير لمليشيات الحوثية

السبت 13 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شهد الملف اليمني، اليومين الماضيين، اهتماماً دبلوماسياً وأحداثاً عسكرية لافتة، جاءت بعد أقل من أسبوع على إعلان الإدارة الأميركية الجديدة دعمها العملية السياسية وتعيينها مبعوثاً خاصاً إلى اليمن.

المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ الذي وصل إلى السعودية، أول من أمس، عقد جملة اجتماعات مع مسؤولين سعوديين ويمنيين خلال يومين، فضلاً عن لقاء آخر عقده مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقال مصدران غربيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوثين الأميركي والأممي طرحا تصوراً أولياً لعملية وقف إطلاق نار، لكن أحدهما وهو مسؤول رفيع قال: «يبقى ذلك مجرد أفكار، لأن التصعيد الحوثي العسكري يعقد المشهد ويصطدم بأي تقدم إيجابي»، فيما أكد الآخر أن مسألة وقف إطلاق نار فوري قد تكون بمثابة الأولوية القصوى للجهود الغربية.

وتذهب الاتهامات صوب إيران في مسألة التحكم بمصير القيادات الحوثية.

وسبق أن تحدثت الإدارة الأميركية السابقة عن ارتباط الحوثيين بإيران، مستدلة بوجود السفير الإيراني المزعوم الذي دخل صنعاء عن طريق التهريب حسن إيرلو، وعبد الرضا شهلائي القيادي الذي لاحقته واشنطن ليلة مقتل سليماني مطلع العام 2020.

في الأثناء، شن الحوثيون 5 هجمات على جنوب السعودية؛ 4 منها بطائرات من دون طيار مفخخة، وأخرى بصاروخ باليستي. أصابت إحدى «المسيرات» طائرة مدنية بمطار أبها الدولي، فيما اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن البقية ودمرتها.

ووصفت الخارجية البريطانية الهجمات الحوثية بالمشينة.

وأدان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الهجوم على مطار أبها، وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، قال: «يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات

المشينة»، لافتاً إلى أن «بريطانيا ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية». وخلال لقائه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكد ليندركينغ «دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية الشرعية، وكذلك الحلفاء في السعودية تجاه الاعتداءات من قبل الميليشيات الحوثية»،

وجدد المبعوث الأميركي، دعم بلاده لوجود الحكومة بعدن والجهود التي تبذل لخدمة الشعب اليمني، وحث جميع الداعمين على بذل مزيد من الدعم المادي والإغاثي للشعب اليمني، لتلبية متطلبات والتزامات الحكومة، لافتاً إلى إمكانية عقد مؤتمر للمانحين يُنظم في هذا الصدد.

ونقل تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية عن الدكتور أحمد بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، قوله «إن التصعيد العسكري من قبل الحوثيين ضد محافظة مأرب والذي يدخل يومه الخامس، وكذلك استهدافها للأعيان المدنية في السعودية خلال الأيام الماضية والتي كان آخرها استهداف مطار أبها المدني بطائرة مسيرة مفخخة «يؤكد الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية»، جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليمني مع ليندركينغ في الرياض أمس.

وحذر الوزير اليمني، من «استمرار استهداف الميليشيات الحوثية لمدينة مأرب المسالمة والتي تضم ملايين اليمنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة وكذا مواصلة تحشيدها للمقاتلين وإرسالهم لجبهات القتال».

وأكد أن ذلك يهدد بنسف العملية السياسية وإطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية الكارثية.

وطالب بن مبارك، من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف هذا «العدوان الهمجي وإيصال رسائل واضحة لهذه الميليشيات بأن استمرار انتهاكاتها ضد اليمنيين لن يمر بدون حساب».

من ناحيته، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إنه ناقش في اجتماعاته التي عقدها في السعودية، خلال اليومين الماضيين، آخر التطورات بما فيها الأعمال العدائية التي استهدفت مأرب وآفاق استئناف عملية سياسية شاملة للجميع.

وذكر بيان صادر عن مكتب غريفيث أن المبعوث «ناقش مسألة النقص الحاد في الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله (الحوثيين)، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المباشرة للحيلولة دون ازدياد تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي».

وتحدث المبعوث الأممي عن «فرصة فريدة من نوعها تتمثل بوجود زخم دولي داعم لتسوية سياسية للنزاع للوصول إلى سلام مستدام في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني