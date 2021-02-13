تفاصيل معارك المخدرة وصرواح بعدهجوم معاكس للجيش الوطني وعشرات القتلى للمليشيات بينهم قيادات بارزة واشنطن تحسم جدل تصنيف قيادات المليشيات الحوثية وتؤكد بقاء الجماعة في قائمة العقوبات الزخم الدولي لإنها الحرب في اليمن يصطدم بتصعيد خطير لمليشيات الحوثية واشنطن تلاطف الشرعية وتستعرض 6 أفعال حوثية وصفتها بالخبيثة بعد رفع الحظر عنها رونالدو أول شخص يتربع على عرش مو اقع التواصل و يتحطم الرقم القياسي في عدد المتابعين بعد رقصها المثير على نهر النيل ..الفنانة دينا تصاب بكورونا وغير قادرة على السير كيف التخلص من الشخير في 5 خطوات بسيطة وبدون جراحة علاجية مندوب ليبيا في الأمم المتحدة يعلن رسمياً عن انتصارات مهمه في قضية الأموال المجمدة جبهة ”الكسارة“ غربي مأرب تبتلع 60 حوثيا خلال ساعات لأول مرة الفنانة زينب العسكري تنشر صورة خاصة لها مع بناتها الثلاثة
رغم رفع واشنطن اسم الحوثيين من قوائم الإرهاب، إلا أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد أن قيادات الجماعة ما زالت في قوائم الإرهاب.
وكرر أن التراجع عن تصنيف الحوثيين إرهابيين سببه إنساني لمساعدة الشعب اليمني في الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وبعد أن وصف بلينكن أفعال الحوثيين بالخبيثة، استعرض الوزير الأميركي في بيان صدر اليوم (الجمعة)، 6 من الأفعال الحوثية التي قال أيضا إنها عدوانية.
وهي:
1 - السيطرة على مناطق واسعة من اليمن بالقوة.
2 - مهاجمة شركاء الولايات المتحدة في الخليج.
3 - خطف وتعذيب مواطني الولايات المتحدة والعديد من حلفائنا.
4 - تحويل المساعدات الإنسانية (أي لمصلحة الجماعة).
5 - القمع الوحشي ضد اليمنيين بالمناطق التي يسيطرون عليها.
6 - الهجوم المميت ضد الحكومة اليمنية في عدن يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) 2020