واشنطن تلاطف الشرعية وتستعرض 6 أفعال حوثية وصفتها بالخبيثة بعد رفع الحظر عنها

السبت 13 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 549

رغم رفع واشنطن اسم الحوثيين من قوائم الإرهاب، إلا أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد أن قيادات الجماعة ما زالت في قوائم الإرهاب.

وكرر أن التراجع عن تصنيف الحوثيين إرهابيين سببه إنساني لمساعدة الشعب اليمني في الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وبعد أن وصف بلينكن أفعال الحوثيين بالخبيثة، استعرض الوزير الأميركي في بيان صدر اليوم (الجمعة)، 6 من الأفعال الحوثية التي قال أيضا إنها عدوانية.

وهي:

1 - السيطرة على مناطق واسعة من اليمن بالقوة.

2 - مهاجمة شركاء الولايات المتحدة في الخليج.

3 - خطف وتعذيب مواطني الولايات المتحدة والعديد من حلفائنا.

4 - تحويل المساعدات الإنسانية (أي لمصلحة الجماعة).

5 - القمع الوحشي ضد اليمنيين بالمناطق التي يسيطرون عليها.

6 - الهجوم المميت ضد الحكومة اليمنية في عدن يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) 2020