رونالدو أول شخص يتربع على عرش مو اقع التواصل و يتحطم الرقم القياسي في عدد المتابعين

السبت 13 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 275

أصبح لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نصف مليار متابع.

وقال موقع "بليتشر ريبورت"، المتخصص في الرياضة، اليوم الجمعة، إن رونالدو أصبح أول شخص في العالم يحرز هذا الرقم.

​وأوضح موقع "جول" أن النجم البرتغالي لديه 261 مليون متابع في "إنستغرام"، و148 مليون متابع في "فيسبوك" و91 مليون متابع في "تويتر".

​ويتصدر رونالدو نجم يوفنتوس قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفا بعد مضي 21 جولة من عمر المسابقة.

ويوم الجمعة الماضي احتفل العالم وعشاق الأرقام القياسية ومحبو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ36