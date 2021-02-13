كيف التخلص من الشخير في 5 خطوات بسيطة وبدون جراحة علاجية

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يعاني العديد من الأشخاص من الشخير أثناء النوم، معتقدين أنها مشكلة لا يمكن التخلص منها.
وكشف تقرير نشره موقع "هيلث لاين" الطبي، 5 خطوات تساعد في التخلص من الشخير، إذا كان غير مرض، وهي:
تحديدا حول الرقبة تتسبب في ضيق المجرى الهوائي في الحلق، مما يؤدي إلى الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.