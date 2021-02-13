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كيف التخلص من الشخير في 5 خطوات بسيطة وبدون جراحة علاجية

السبت 13 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 يعاني العديد من الأشخاص من الشخير أثناء النوم، معتقدين أنها مشكلة لا يمكن التخلص منها.

وكشف تقرير نشره موقع "هيلث لاين" الطبي، 5 خطوات تساعد في التخلص من الشخير، إذا كان غير مرض، وهي:

تحديدا حول الرقبة تتسبب في ضيق المجرى الهوائي في الحلق، مما يؤدي إلى الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.

  • ساعات النوم الحصول على قسط كاف من النوم يوميا، يساعد في التخلص من مشكلة الشخير، لأن التعب المصاحب لقلة النوم أو الحرمان منه يعتبر أحد العوامل المؤدية للشخير المفاجئ، بسبب الارتخاء الزائد في عضلات الحلق.
  • - الإقلاع عن التدخين يسبب التدخين مشكلة الشخير، نتيجة للآثار السلبية التي يلحقها بالجهاز التنفسي، لذلك يجب الإقلاع عنه بالاعتماد على بدائل النيكوتين المتوفرة بالصيدليات.
  • - المهدئات تسبب المهدئات التي تم تناولها لعلاج اضطرابات النوم، بعض الآثار الجانبية للمريض، أبرزها الشخير أثناء النوم، لذلك يجب التوقف عن تناولها.
  • - رفع الرأس تعد من الطرق الجيدة للتخلص من الشخير أثناء النوم، لأن رفعها عن سطح السرير، بمسافة قدرها أربع بوصات، يساهم في إبقاء المجرى الهوائي بالحلق مفتوحا
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