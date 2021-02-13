مندوب ليبيا في الأمم المتحدة يعلن رسمياً عن انتصارات مهمه في قضية الأموال المجمدة

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أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، اليوم السبت، إن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة.
وقال السني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "انتصار مهم لليبيا: بفضل جهود البعثة و وزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة".
وأضاف السني أن المجلس "أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.
نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقاً! هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين".
ويعد هذا انتصار مهم لليبيا: بفضل جهود البعثة و وزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي اموال مجمدة،ويُقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.
وشكر السني"كل الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقفنا لرفض التصرف في الأموال المجمدة وعلى رأسها تونس الشقيقة ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس", نشكر كل الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقفنا لرفض التصرف في الأموال المجمدة وعلى رأسها تونس الشقيقة ممثلة العرب
يشار إلى أن مؤسسة بلجيكية تدعى GSDT الصندوق العالمي للتنمية المستدامة كانت قد قدمت طلبا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا