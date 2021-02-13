وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب رسميا وماهو سبب ذلك ؟

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن استثناء (الحوثيين) من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية اعتبارا من 16 فبراير/ شباط الجاري.
وقال بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية:
"ابتداء من 16 فبراير يسحب تصنيف (الحوثيين) من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وأوضح أن القرار جاء على أساس "الوضع الإنساني الكارثي في اليمن".
وأضاف في بيان: أن الولايات المتحدة "ستراقب عن كثب" أنشطة الحوثيين، وتعكف على "تحديد" أهداف جديدة للعقوبات، لا سيما على المسؤولين عن هجمات على الملاحة التجارية في البحر الأحمر وعن الهجمات الصاروخية على السعودية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقش الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز دفاعات السعودية في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود".
وأضافت وزارة الخارجية، إن "المسؤولين حددا سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية للحرب في اليمن. كما ناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية ضد الهجمات على المملكة".