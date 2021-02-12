جبهة ”الكسارة“ غربي مأرب تبتلع 60 حوثيا خلال ساعات

الجمعة 12 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء الجمعة 12 فبراير/شباط، مصرع 60 عنصر من مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال محاولتها التقدم غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



وبحسب ”سبتمبر نت“، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية من كسر هجمات للمليشيا الحوثية، حاولت من خلالها التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وخلّفت المواجهات التي استمرت لساعات عشرات القتلى والجرحى من المليشيا الحوثية الإرهابية، إضافة إلى تدمير عدد من آليات المليشيا بنيران الجيش ومقاتلات التحالف.

وأكد مصدر عسكري أن المعارك التي خاضها الأبطال أسفرت عن مصرع أكثر من 60 عنصراً حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيا في ذات الجبهة، وتمكنت الغارات من تدميرها ومن ضمنها عربة ودبابة و3 أطقم قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

ولفت المصدر إلى أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة على امتداد مناطق الاشتباك في الجبهة، البعض منها من معارك الأيام الماضية.