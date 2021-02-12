لأول مرة الفنانة زينب العسكري تنشر صورة خاصة لها مع بناتها الثلاثة

الجمعة 12 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ظهرت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري في صورة جمعتها وبناتها الثلاث، واللواتي رغم صغر سنّهن، لفتن أنظار المتابعين بجمالهن.

وعلقت زينب العسكري على الصورة قائلة: “بناتي أميراتي لم ولن أرى أجمل منهن في قلبي، هم من جعلوني ملكة بحبهم لي، هم أجمل من في الوجدان واختياري لأسمائهم كان إثبات لعمق حبي لهم".

وأضافت : (الزين) أول هدية من الرحمن زينت كل حياتي بوجودها (والحلا) ثاني عطايا الرحمن وبها حياتي زادت حلا وحلاوة (والغلا) أغلا مافي حياتي وغالية بغلاة اخوتها”.

وتابعت : “سعادتي لا تنوصف عندما أرى فرحتهم بمعاني أساميهم وباختياري لجمال ووصف صفات أسماءهم وكم أنا فخورة بلقب أم الزين والحلا والغلا لارتباطي بأسمائهم. ربي اجعل لأميراتي من أسمائهم نصيب بزين وحلا وغلا صفاتهم وأخلاقهم ماشاءالله”.