أسرار جديدة عن صدام حسين تكشفها أبنته رغد

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تداولت بعض المواقع الإخبارية حوار رغد صدام حسين عن أسرارها وذكرياتها في قصر والدها لقناة " العربية " .
و أبدت رغد في تصريحاتها ، قلق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين علي وحدة وطنها العراق ، لافتة إلي تخوفها من تعرضه للتقسيم ، قائلة " :" أنا قلقلة ولا أتمني أن أشاهد هذا اليوم " .
وأضافت :" الإيرانيون استباحوا العراق، والمنطقة كلها أصبحت على فوهة بركان وليس العراق فقط"، كما أنها ستوضح كيفية خروجها مع أسرتها من العراق عقب الاحتلال الأمريكي، ومصير مذكرات والدها، صدام حسين، التي وعدت بنشرها " .