أمريكا تعلن موعد شطب الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية

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أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة 12 فبراير/شباط، أنها سترفع جماعة "الحوثي" في اليمن من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، الثلاثاء المقبل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في بيان إن الإجراء "سيكون ساري المفعول في 16 فبراير (شباط) الجاري".
وأوضح أن هذا القرار اتخذ "مراعاة للوضع الإنساني المزري في اليمن".
وأضاف: "لقد استمعنا لتحذيرات من الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية أخرى، وأعضاء من الحزبين في الكونغرس، وأدركنا أن هذا التصنيف (إدراج الحوثيين جماعة إرهابية) قد يكون له تأثير مدمر على وصول السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى اليمنيين".
وشدد بلينكن، على أن قرار رفع الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية "يهدف إلى تأكيد أن السياسات الأمريكية لا تعرقل مساعدة أولئك الذين يعانون بالفعل مما يسمى أسوأ أزمة إنسانية في العالم".