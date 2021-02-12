الخلافات تنفجر مجددا بين قطر ودولة خليجية من دول الحصار بعد 10 أعوام على ثورة فبراير.. خريطة النفوذ والسيطرة في اليمن تعرف على تحديثات قوقل الجديدة خسائر فادحة في صفوف المليشيات الحوثية على أطراف مأرب وسقوط مقربين من عبدالملك الحوثي قائمة أسماء الحوثيون يعلنون عن ”صفقة“ بمأرب بعد دعوة ”واشنطن“ لهم بالوقف الفوري للهجوم على المحافظة معركة بطولية في مأرب استمرت 12 ساعة حصدت عشرات الحوثيين والحقت بهم هزيمة ساحقة بايرن ميونخ يشارك برشلونة في تحقيق انجاز تاريخي غير مسبوق واشنطن تفصح عن سبب قرارها التراجع عن تصنيف الحوثيين كمنظمة ارهابية وتحسم مصير قيادات الجماعة اعتماد مشروع قرار جديد بشأن اليمن.. انسحاب كامل للقوات الأجنبية واحالة الوضع الى الجنائية الدولية رسالة سعودية عاجلة الى مجلس الأمن بشأن الحوثيين
تضاعفت الخسائر البشرية والعسكرية للمليشيات الحوثية خلال 48 ساعة الماضية لتسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد القتلى والجرحى والأسرى , حيث تتحدث بعض المصادر العسكرية ان القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية هي بالمئات.
وكشفت مصادر عسكرية لمأرب برس أن مدفعية الجيش الوطني وطائرات التحالف نجحت في استهداف عدد من القيادات العسكرية في جبهة صرواح وفي مقدمتهم شخصيات مقربة من قائد المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وهم:
المشرف القيادي حامد شاكر عسكر الحوثي
المشرف القيادي ياسين احمد محمد الحوثي
المقدم: مؤيد محمد المؤيد
القيادي زكريا أحمد النزيلي " نجل احد اعضاء مجلس
كما تم تدمير 4 منصات لاطلاق الصواريخ البالستية في عدة مواقع في مديريتي صرواح وخولان , كانت تستهدف محافظة مأرب والأراضي السعودية .