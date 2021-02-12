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خسائر فادحة في صفوف المليشيات الحوثية على أطراف مأرب وسقوط مقربين من عبدالملك الحوثي قائمة أسماء

الجمعة 12 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
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تضاعفت الخسائر البشرية والعسكرية للمليشيات الحوثية خلال 48 ساعة الماضية لتسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد القتلى والجرحى والأسرى , حيث تتحدث بعض المصادر العسكرية ان القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية هي بالمئات.

وكشفت مصادر عسكرية لمأرب برس أن مدفعية الجيش الوطني وطائرات التحالف نجحت في استهداف عدد من القيادات العسكرية في جبهة صرواح وفي مقدمتهم شخصيات مقربة من قائد المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وهم:

المشرف القيادي حامد شاكر عسكر الحوثي

المشرف القيادي ياسين احمد محمد الحوثي

المقدم: مؤيد محمد المؤيد

القيادي زكريا أحمد النزيلي " نجل احد اعضاء مجلس

كما تم تدمير 4 منصات لاطلاق الصواريخ البالستية في عدة مواقع في مديريتي صرواح وخولان , كانت تستهدف محافظة مأرب والأراضي السعودية .

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