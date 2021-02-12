معركة بطولية في مأرب استمرت 12 ساعة حصدت عشرات الحوثيين والحقت بهم هزيمة ساحقة

الجمعة 12 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال قائد عسكري في الجيش الوطني أن «أبطال الجيش والمقاومة الشعبية خاضوا اليوم الجمعة معركة بطولية، حصدت العشرات من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية وتدمير عدد كبير من الأطقم والمعدات العسكرية في جبهة المخدرة، غرب محافظة مأرب».

ووفق القائد الميداني تحدث لموقع الجيش" فإن قوات الجيش والمقاومة خاضت معركة شرسة، استمرت لـ 12 ساعة، كبدت خلالها المليشيا الحوثية هزيمة ساحقة في عتادها والأرواح، ممن سقطوا بين قتلى وجرحى ،دون أن يحدد عددهم، كما تم القبض على عدد اخر منهم.

وأضاف أن المعركة احتدمت عقب كسر هجوم شنته المليشيا على عدة مواقع للجيش، إلا أن أبطال الجيش كسروا الهجوم، وشنوا هجوماً معاكساً، تمكنوا منه خلاله على تدمير دبابة وأطقم عسكرية، تابعة للمليشيا الحوثية الانقلابية.

وأكد أن أبطال الجيش من منتسبي المنطقة السابعة وبقية الألوية والوحدات العسكرية ورجال المقاومة الشعبية في جبهة المخدرة ورغوان يقدمون أروع البطولات، التي كبدت المليشيا خلال الساعات الماضية، وأم معنوياتهم كبيرة ويواصلون التقدم ومطاردة المليشيا الحوثية.

وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف جوي شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي شنت اليوم الجمعة ست غارات استهدفت تعزيزات ومخازن أسلحة المليشيا في الجبهة ذاتها.