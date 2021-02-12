واشنطن تفصح عن سبب قرارها التراجع عن تصنيف الحوثيين كمنظمة ارهابية وتحسم مصير قيادات الجماعة

الجمعة 12 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت الخارجية الأمريكية انها أبلغت الكونغرس مسبقا بنية الرئيس بايدن إبطال تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وأكدت أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على قادة الحوثيين باقية.

وكانت ادارة الرئيس السابق ترمب وضعت كلا من عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالكريم والقائد العسكري ابوعلي الحاكم على قوائم الارهابيين الدوليين.

الخارجية الأمريكية اشارت ان : "الحوثيون مخطئون إذا ظنوا أن إزالتهم عن قوائم الإرهاب يهدف استمرار عملياتهم العسكرية"، موضحةً أن "هدفنا هو تأييد عملية السلام بالتعاون مع المبعوث الأممي" مارتن غريفيث.

واضافت في تصريحات جديدة امس الخميس: نحن نميز بين الشعب اليمني والحوثيين.

وقال متحدث الخارجية الامريكية: سنواصل الضغط على الحوثيين ولا نريد زيادة معاناة اليمنيين تحت حكمهم.

ودعت الخارجية الأمريكية الحوثيين إلى إظهار التزامهم الملموس بالمشاركة البناءة في مفاوضات السلام.

وتابعت: نحث الحوثي مرة أخرى على الوقف الفوري للأعمال العدوانية في اليمن.

وأضافت أنها تسعى "لتخفيف معاناة اليمنيين تحت سيطرة الحوثيين"، مذكّرةً بأن "اليمن يواجه أسوأ كارثة إنسانية".

وشددت الوزارة على أن الإدارة الأميركية ستساعد حليفتها السعودية "في المجالات الدفاعية" لحماية نفسها ضد الهجمات الحوثية.