الحوثيون يقومون بإعدامات ميدانية لانصارهم بجبهة صرواح بمأرب شاهد اعترافات موثقة بالفيديو

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نفذت مليشيا الحوثي الارهابية اعدامات ميدانية بحق الجرحى من عناصرها ممن اسمتهم باحفاد بلال، وذلك بعد اصابتهم بجروح بالغة اثناء مشاركتهم القتال في صفوفها.
ونقل إعلام المنطقة العسكرية الثالثة بجبهة صرواح شهادات اسرى ممن وقعوا في ايادي الجيش الوطني ممن اسمتهم المليشيات باحفاد بلال، والذي افادوا بان المشرفين الحوثيين منعوهم من اسعاف احد جرحاهم، رغم اصابته الخطيرة التي تعرض لها في المعركة.
وافادوا بان المشرفين الحوثيين قاموا بتوجيه اسلحتهم باتجاههم واطلقوا النار عليهم بشكل عشوائي بسبب محاولتهم اسعاف زميلهم، ما ادى ذلك الى مقتل احدهم واصابة من تبقى بجروح عميقة، وتركوهم تنزف دمائهم في إحدى تباب صرواح حتى وصل اليهم أفراد من الجيش الوطني وقاموا بانقاذهم.