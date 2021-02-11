الحوثيون يطلقون صاروخا بالستيا جديدا باتجاه السعودية

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أفادت وسائل إعلام سعودية مساء يوم الخميس، بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط في المملكة.
وأشار التحالف إلى المحاولات الإرهابية المتعمدة من قبل الحوثيين لاستهداف المدنيين.
وشدد التحالف على أنه سيحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي.