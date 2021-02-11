عاجل غريفيث يكشف عن نتائج مباحثاته مع الأمير خالد بن سلمان ووزير الخارجية اليمني بن مبارك

الخميس 11 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث زيارة استغرقت يومين إلى السعودية.

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الدولي أطلع مأرب برس على نسخة منه, ان غريفيث التقى في الرياض بكل من نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيم ليندركنغ إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.

واضاف البيان ان المبعوث الاممي ناقش في تلك اللقاءات آخر التطورات بما فيها ما قال عنها " الأعمال العدائية " التي استهدفت مأرب , في إشارة الى هجمات الحوثيين في المحافظة النفطية , بالإضافة إلى آفاق استئناف عملية سياسية شاملة للجميع.

كما ناقش مسألة النقص الحاد في الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المباشرة للحيلولة دون ازدياد تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي.

ووفق البيان فقد أكد غريفيث على أن هناك "فرصة فريدة من نوعها تتمثل بوجود زخم دولي داعم لتسوية سياسية للنِّزاع للوصول إلى سلام مستدام في اليمن يلبي تطلّعات الشعب اليمني. لكنَّنا نشهد ارتفاعاً في وتيرة الأعمال العدائية العسكرية واستمراراً للمخاطر التي تهدد حياة اليمنيين واليمنيات من نساء ورجال وأطفال. ويجب أن يتوقف كل ذلك." حد تعبير البيان .

وأضاف "سوف أستمر بالعمل بإصرار متجدّد مع الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لإنهاء الأعمال العدائية ورفع وطأة المعاناة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء النِّزاع في اليمن."