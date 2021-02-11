كمائن محكمة تحصد مجاميع الحوثي في ثلاث جبهات مشتعلة بمأرب

الخميس 11 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 539

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مساء امس من استدراج عناصر المليشيات الحوثية غرب مارب الى كمائن محكمة وتكبيدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال مصدر عسكري لإعلام المنطقة العسكرية الثالثة ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من استدراج عناصر المليشيات بجبهة صرواح الى كمين محكم، وقتل كل العناصر التي وقعت فيه واغتنام كل ما بحوزتهم من اسلحة ومعدات عسكرية.

وذكر المصدر ان ابطال الجيش والمقاومة تمكنوا من اسقاط طائرة ميسرة كانت تقوم بمهام الاستطلاع لعناصر المليشيات الحوثية المهاجمة، لكن ابطال الجيش الوطني تمكنو من رصدها واسقاطها والاطاحة بكل العناصر.

كما تمكن الجيش الوطني والمقاومة من نصب كمين اخر للمليشيات الحوثية بجبهة المشجح والذي تمكنو من خلاله قتل ٣٧ عنصراً حوثياً بينهم قيادات ميدانية بارزة، واغتنام كل ما بحوزتهم من اسلحة وذخائر.

وفي جبهة المخدرة استدرج الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عناصر المليشيات الى كمين اخر اوقعو فيه ٦ اطقم حوثية محملة بالافراد والعتاد العسكري، والذي تمكنو من خلاله اغتنام الاطقم وقتل واصابة العناصر التي كانت على متنها واسر من تبقى منهم على قيد الحياة واغتنام الاطقم بعتادها العسكري.،وفق اعلام المنطقة الثالثة.