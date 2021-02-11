الجيش الوطني يباغت المليشيات الحوثية في محافظة الجوف وهذه حصيلة المواجهات

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يواصل أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية خوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك التي خاض غمارها أبطال الجيش والمقاومة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 26 عنصراً من المليشيا الحوثية إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد الأبطال اثنين أطقم بعتادها، إضافة إلى أسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.
. وتضاف هذه إلى خسائر أخرى بشرية ومادية كبيرة تكبّدتها المليشيا الانقلابية على يد الأبطال في مختلف جبهات القتال شرق مدينة الحزم، خلال الأيام الماضية، والذين كسروا عدّة هجمات انتحارية شنتها المليشيات، وأجبروها على التراجع وهي تجر أذيال الهزيمة.