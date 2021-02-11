شاهد.. صور بقايا حطام الطائرة الحوثية المفخخة تكشف عن الجهة الداعمة والمتورطة

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نشرت وسائل اعلام سعودية صورا لبقايا حطام الطائرة بدون طيار المفخخة من نوع قاصف التي استهدفت مطار أبها الدولي ظهر امس الاربعاء.
وقالت ان بقايا الحطام تبين بأن الطائرة الحوثية نسخة من الطائرة بدون طيار الإيرانية "أبابيل تي".،وهو ما يثبت تورط ايران في الهجوم.
وكان التحالف اعلن، الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.
واشار الى أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها نسخة من المسيرة الإيرانية "أبابيل تي".