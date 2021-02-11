أبرز مسئول في عهد ترمب يحذر من قرار بايدن الغاء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

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أعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، الأربعاء، عزم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلغاء إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب بمثابة "هدية للإيرانيين" .
وقال بومبيو عبر تغريدة على حسابه في "تويتر": "إنها حقيقة أن إيران ترعى الحوثيين.. إنها حقيقة أن الحوثيين يمارسون الإرهاب".
وأضاف: "الحقيقة هي أن إلغاء التصنيف الإرهابي للحوثيين يعتبر هدية للإيرانيين وسيسمح للحوثيين بمواصلة إثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم".
وفي 19 يناير/كانون ثاني الماضي، صنفت الولايات المتحدة، مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرضت عقوبات على 3 من قادتها، هم زعيمها عبد الملك الحوثي، بجانب القياديين فيها، عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم.
وفي 4 فبراير/شباط الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعيين تيم ليندركينغ، مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، في خطوة تعد الأولى من نوعها، مشددا على ضرورة وضع حد للحرب هناك.
وفي اليوم ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية البدء في إجراءات إلغاء تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، وإبلاغ الكونغرس رسميا بذلك.