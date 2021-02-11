رئيس حزب الإصلاح يتحدث عن ثورة فبراير وما حدث من بيع وشراء للوطن

الخميس 11 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس حزب الإصلاح ، محمد اليدومي "إن التاريخ لا يرحم فهو مرآة الناس وذاكرة ما يصنعون"، في سياق تعليقه على حلول الذكرى العاشرة لثورة 11 من فبراير.

وأضاف اليدومي في منشور له على صفحته بالفيسبوك: أنه وفي ذكرى ثورة الحادي عشر من فبراير 2011 لابد أن نتعامل مع هذه الحقيقة بوعي كامل وأن ندرك أن أسلوب كتابة التاريخ بالورقة والقلم قد تجاوزه الزمن الذي نعيشه ولم يهمله".

وأشار إلى أن أسباب قيام تلك الثورة دوَّنها التاريخ الحديث بالصوت والصورة، وما وقع بعدها من أحداث وبيع وشراء للوطن على امتداد ترابه واتساع دائرة الإنسان فيه.

وذكر أن كل ذلك مسجل بالصوت والصورة حتى الوصول إلى الحالة التي تعاني منها البلاد اليوم أرضاً وإنساناً.

ويصادف اليوم الخميس الذكرى العاشرة لثورة الشباب السلمية 11 من فبراير 2011 التي خرجت ضد نظام صالح.