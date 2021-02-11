موقف لمسئول أمريكي سابق يحذر من قرار بايدن الغاء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية تأملات في العشرية الأولى لثورة 11 فبراير اليمنية رئيس حزب الإصلاح يتحدث عن ثورة فبراير وما حدث من بيع وشراء للوطن في الذكرى العاشرة لثورة فبراير.. توكل كرمان تتعهد بمواجهة إرث المخلوع والثورات المضادة وتتهم هادي بالخيانة التحالف يعلن تدمير مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة تركيا تكسر حاجز الصمت من جديد بشأن تطورات الخليج وتعلن موقفها من التطبيع حياتي توقفت عندما تلقيت هذا الخبر..المطربة اللبنانية تكشف أموراً خاصة لأول مرة تطورات جديدة في قضية المطربة العربية التي ارتدت عن الإسلام إلى اليهودية 4 مشروبات بسيطة وغير متوقعة قادرة على نقص وزنك في فترة محدودة تركي آل الشيخ يحسم الجدل حول عودتة إلى الاستثمار الرياضي في مصر
قال رئيس حزب الإصلاح ، محمد اليدومي "إن التاريخ لا يرحم فهو مرآة الناس وذاكرة ما يصنعون"، في سياق تعليقه على حلول الذكرى العاشرة لثورة 11 من فبراير.
وأضاف اليدومي في منشور له على صفحته بالفيسبوك: أنه وفي ذكرى ثورة الحادي عشر من فبراير 2011 لابد أن نتعامل مع هذه الحقيقة بوعي كامل وأن ندرك أن أسلوب كتابة التاريخ بالورقة والقلم قد تجاوزه الزمن الذي نعيشه ولم يهمله".
وأشار إلى أن أسباب قيام تلك الثورة دوَّنها التاريخ الحديث بالصوت والصورة، وما وقع بعدها من أحداث وبيع وشراء للوطن على امتداد ترابه واتساع دائرة الإنسان فيه.
وذكر أن كل ذلك مسجل بالصوت والصورة حتى الوصول إلى الحالة التي تعاني منها البلاد اليوم أرضاً وإنساناً.
ويصادف اليوم الخميس الذكرى العاشرة لثورة الشباب السلمية 11 من فبراير 2011 التي خرجت ضد نظام صالح.