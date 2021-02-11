التحالف يعلن تدمير مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة

الخميس 11 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، طائرة من دون طيار «مسيرة» حوثية مفخخة أُطلقت باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط»