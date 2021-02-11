تركي آل الشيخ يحسم الجدل حول عودتة إلى الاستثمار الرياضي في مصر

الخميس 11 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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حسم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، الجدل، حول عودته إلى الاستثمار الرياضي في مصر، خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ، في بيان عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "لا زلت أعيد وأكرر، لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة في مصر لا من قريب أو بعيد، ولم أتملك أي شركة في هذا الخصوص. علاقتي بالأخ سيف الوزيري منتهية منذ فترة، ولا نية لي في الاستثمار الرياضي بدولة مصر لا الآن ولا مستقبلا".

وتابع: "أرجو تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الأكاذيب والشائعات المغرضة". وختم: "تركي آل الشيخ إذا قام بشيء يعلنه، ولا يوجد لدي ما أخفيه".

وشهدت الساعات الماضية تداول أنباء تشير إلى عودة المستشار تركي آل الشيخ للاستثمار في مصر، عبر الحصول على نسبة 51% من شركة استادات الراعية للنادي الأهلي.

يذكر أن تركي آل الشيخ، أعلن نهاية العام الماضي، عن قبوله لمنصب الرئيس الفخري للهلال السوداني، وذلك بعد تلقيه خطابا من إدارة النادي