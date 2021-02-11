المبعوثان الأمريكي والأممي في الرياض وهذه أبرز الملفات المطروحة

الخميس 11 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي في الرياض اليوم الأربعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ في لقاء مشترك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وعبّر نائب وزير الدفاع السعودي عن تقدير حكومة بلاده لموقف المجتمع الدولي، والولايات المتحدة في رفض المساس بأمن المملكة والوقوف في وجه الممارسات العدائية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهداف المدن والمدنيين، ومواصلتها الاعتداءات على محافظة مأرب وباقي المحافظات اليمنية.