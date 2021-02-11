مجلس التعاون الخليجي يطلق تصريحات نارية حول استهداف المليشيات الحوثية مطار أبها وهذا ما توعدون به

الخميس 11 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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دان أمين عام «مجلس التعاون الخليجي»، الدكتور نايف الحجرف، اليوم (الأربعاء)، الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي (جنوب السعودية).

وأكد الحجرف أن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرّض حياة المدنيين للخطر، الأمر الذي «يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، ونجاحها في السيطرة على الحريق الذي طال إحدى الطائرات المدنية في المطار.

وشدد الحجرف على تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها